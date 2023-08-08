08 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске женщина пыталась спуститься с 9 этажа по "веревке" из простыней

В Хабаровске спасли женщину, пытавшуюся спуститься с балкона девятого этажа панельного многоэтажного дома по "веревке" из простыней.

"Хабаровчанка попыталась выйти из квартиры непривычным способом. С балкона с девятого этажа она спускалась по связанным между собой простыням. Из последних сил пострадавшая держалась за самодельную веревку, пока ее не увидели соседи и вызвали МЧС России", - говорится в сообщении МЧС.

Прибывшие на место спасатели вскрыли запертую изнутри дверь квартиры и успели поймать женщину, которую позже передали медикам. О причинах побега по простыням не сообщается.

Побег по веревке из простыней с балкона.(2023)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Теги: хабаровск, балкон, побег


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