В Хабаровске женщина пыталась спуститься с 9 этажа по "веревке" из простыней

В Хабаровске спасли женщину, пытавшуюся спуститься с балкона девятого этажа панельного многоэтажного дома по "веревке" из простыней.

"Хабаровчанка попыталась выйти из квартиры непривычным способом. С балкона с девятого этажа она спускалась по связанным между собой простыням. Из последних сил пострадавшая держалась за самодельную веревку, пока ее не увидели соседи и вызвали МЧС России", - говорится в сообщении МЧС.

Прибывшие на место спасатели вскрыли запертую изнутри дверь квартиры и успели поймать женщину, которую позже передали медикам. О причинах побега по простыням не сообщается.