Глава офиса президента Украины: В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира"

Не все пункты так называемой формулы мира украинского лидера Владимира Зеленского были полностью одобрены участниками встречи по урегулированию конфликта на саммите в Джидде. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

Среди составляющих украинского "мирного плана", по которым не было найдено полного понимания, Ермак назвал пункт о возмещении Киеву убытков от боевых действий за счет Москвы.

Также, по его словам, "нужно работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, таким как ответственность российского руководства".

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, в Джидде, без участия России. В своем telegram-канале Медведев заявил, что "трудно осуждать желание закончить войну" и "невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение".

Участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. По итогам первого дня встречи ее участники договорились о формировании рабочих групп "по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.