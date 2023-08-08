Глава офиса президента Украины: В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира"

08 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Глава офиса президента Украины: В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира"

Не все пункты так называемой формулы мира украинского лидера Владимира Зеленского были полностью одобрены участниками встречи по урегулированию конфликта на саммите в Джидде. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

Среди составляющих украинского "мирного плана", по которым не было найдено полного понимания, Ермак назвал пункт о возмещении Киеву убытков от боевых действий за счет Москвы.

Также, по его словам, "нужно работать со странами Глобального Юга по тяжелым пунктам, таким как ответственность российского руководства".

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, в Джидде, без участия России. В своем telegram-канале Медведев заявил, что "трудно осуждать желание закончить войну" и "невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение".

Участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. По итогам первого дня встречи ее участники договорились о формировании рабочих групп "по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

Теги: джидда, ермак, формула мира, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети