Украинский режим дал 5 лет тюрьмы митрополиту УПЦ. Патриарх Кирилл выступил с заявлением

Винницкий городской суд приговорил правящего архиерея Тульчинской епархии УПЦ (Винницкая область) митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Режим обвинил 74-летнего иерарха в поддержке России; действиях, направленных на насильственное изменение или свержение украинского "конституционного строя" или на захват власти; посягательстве на "территориальную целостность" Украины; нарушении равноправия граждан по религиозному признаку.

Митрополиту предлагали признать свою вину по всем обвинениям, чтобы сократить тюремный срок на один год. Он отказался и "вину" не признал.

"Прокурор зачитал, что обвиняемый, движимый идеологией (?), искал пророссийские листовки в интернете и скачал их в системный диск своего компьютера, чтобы раздать их своим священникам в общественной канцелярии, в которой владыка не был целый год. Адвокаты по электронным следам-датам манипуляций с его компом выяснили, что файл с провокационными политическими листовками был кем-то вброшен в его компьютер, когда он уже несколько дней был арестован", - сообщает пресс-служба Тульчинской епархии.

Юридический отдел УПЦ заявил, что считает приговор заведомо незаконным и подлежащим пересмотру и отмене судом апелляционной инстанции, так как решение принято с возмутительными нарушениями (которые подробно перечисляются). В результате было несколько самоотводов судей. Митрополиту приписали статус должностного лица, что свидетельствует о непонимании следователем, прокурором и судом и статуса Церкви, указали в УПЦ. "Доказательства" вины иерарха были получены преступным путем и основаны на недоказанных предположениях, добавили там.

Митрополит Ионафан заявил после приговора, что "это исповедание для меня, как православного христианина и архиерея, главная победа". Режим борется против Церкви, но осознание и осмысление природы гонений не должно нагонять страх и уныние. Церковь сохраняет "непрерывную благодать апостольских рукоположений, дарующих нам действительность церковных таинств", подчеркнул архиерей.

"Стойте и держите предание святых апостолов и учителей Церкви до конца лет земной жизни, пребывая в чаянии блаженства жизни в нескончаемом будущем веке Царствия Христова!" - сказал митрополит, преподавая свое архиерейское благословение.

Этими словами он напомнил о безблагодатности раскольников, не имеющих апостольского преемства и являющихся самозванцами.

Со специальным заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отметил верность митрополита Ионафана Церкви, которую он помнит еще по советским временам, когда его пытались запугать органы госбезопасности.

"Преосвященный Ионафан, как и вся Церковь, молится за мир, призывает к духовному единству Святой Руси, а также отстаивает права Украинской Православной Церкви, обличая каноническую неправду раскола. Именно за это его осудили", - подчеркнул патриарх, призвав мир обратить внимание на гонения на Церковь.

"Правблог" пишет, что митрополит Ионафан является давним личным врагом Михаила Денисенко-Филарета и его раскольнической "автокефалии".

Иерарх стал первым осужденным за веру на Украине, открыв новую страницу истории.