08 Августа 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

За год продажи подержанных автомобилей в России выросли на 182,5%

Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 182,5% за год: это сравнение данных рынка за второй квартал текущего года и прошлого. По сравнению с первым кварталом продажи в апреле – июне 2023 года выросли на 56,5%, посчитали эксперты сервиса "Авито Авто".

Самым востребованным брендом на рынке электромобилей с пробегом стал Nissan, в топе также американская Tesla, немецкий Volkswagen, и китайские бренды Zeekr и BYD. Средняя цена электромобиля с пробегом в апреле-июне текущего года составила 3,8 млн руб.

Пока что доля электромобилей на российском рынке подержанных (да и новых) авто сравнима со статистической погрешностью – 0,4% во втором квартале 2023 года. Впрочем, за год цифра удвоилась.

"Несмотря на то, что электромобили по-прежнему занимают относительно небольшую нишу в структуре рынка авто с пробегом в России, растущий потребительский интерес к более экономичному виду транспорта способствуем развитию рынка электрокаров с пробегом. На рынке наблюдается новый тренд – рост китайских электромобилей с пробегом. Впервые в топ-5 самых продаваемых электрокаров с пробегом в России вошли сразу две китайские модели", - говорит управляющий директор "Авито Авто" Кирилл Вотяков.

Теги: электромобиль, продажи, авито, подержанные автомобили


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