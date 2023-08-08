08 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области потушили четыре лесных пожара за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области было ликвидировано несколько лесных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Потушено четыре лесных пожара в Гаринском и Сосьвинском районах на общей площади 62,5 гектара. Действующее в Невьянском районе возгорание на площади в пять гектаров локализовано и не распространяется.

Борьбу с огнем в лесах Свердловской области продолжают вести около 100 специалистов Уральской авиабазы, МЧС и лесничеств. Им помогают восемь единиц техники.

Напомним, что на всей территории Среднего Урала продолжает действовать особый противопожарный режим.

Теги: пожары, лесничества, Свердловская область


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