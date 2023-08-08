В Челябинской области в ДТП погибла девушка

В Челябинской области 16-летняя девушка погибла в результате столкновения трех автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло вечером 7 августа на 146 км автодороги "Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды". Водитель Лады Гранта, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил и столкнулся с автомобилями Хундай Элантра и Хундай-43892, которые ехали по главной дороге.

Девушка, которая находилась в Ладе, скончалась от полученных травм при транспортировке в больницу города Карталы.