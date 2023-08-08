В ДТП под Тюменью погибли четверо свердловчан: дедушка и трое его внуков

В Тюменской области на 83-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе автомобиль "КИА" въехал в большегруз "Мерседес", стоящий на обочине дороги из-за поломки, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона.

Трагедия произошла накануне вечером.

Погибли четверо: 63-летний водитель и трое его внуков, 17-летняя девушка и мальчики 12-и и 13–и лет. Предварительно, все погибшие жители Свердловской области.