08 Августа 2023
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Фото: ГИБДД Тюменской области

В ДТП под Тюменью погибли четверо свердловчан: дедушка и трое его внуков

В Тюменской области на 83-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе автомобиль "КИА" въехал в большегруз "Мерседес", стоящий на обочине дороги из-за поломки, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона.

Трагедия произошла накануне вечером.

Автомобиль "КИА" въехал в большегруз "Мерседес", стоящий на обочине дороги(2023)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Погибли четверо: 63-летний водитель и трое его внуков, 17-летняя девушка и мальчики 12-и и 13–и лет. Предварительно, все погибшие жители Свердловской области.

Теги: КИА, Мерседес, большегруз, ДТП


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