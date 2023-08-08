08 Августа 2023
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Фото: официальный сайт Роскомнадзора

Роскомнадзор потребует от сайтов публикации сведений о рекомендательных технологиях

Роскомнадзор установит ряд требований к интернет-ресурсам, которые применяют рекомендательные технологии. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

В июле был принят закон о рекомендательных технологиях в интернете. Он вступит в силу 1 октября и предусматривает размещение на информационном ресурсе правил применения рекомендательных технологии и запрет использовать их без предупреждения. Также требуется сообщать пользователям, какие виды сведений используются при работе рекомендательных технологий и источники получения таких сведений.

Роскомнадзор потребует разместить информацию об этом на главной странице ресурса и на страницах, с использованием которых осуществляется сбор персональных данных. Она должна пребывать там всегда, а доступ к информации о применении рекомендательных технологий должен осуществляться без дополнительной регистрации и других ограничений и не "накладываться" на иную информацию.

В комитете Госдумы по информационным технологиям называют закон первой попыткой законодательного регулирования в России такого явления, как искусственный интеллект. Зампред комитета Антон Горелкин отмечал, что рекомендательные технологии в значительной степени манипулируют людьми, но никто не знает, как они работают.

Теги: Роскомнадзор, рекомендательные технологии, интернет


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