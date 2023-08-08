Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. В своем telegram-канале Володин напомнил, что 8 августа 2008 г. Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию, а Россия защитила мирных граждан.

Позже Саакашвили, оказавшись ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортируют, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии.

"История повторяется, но теперь с Зеленским", - считает Володин.

На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима.

"Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского", - уверен Володин.