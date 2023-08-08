Писателя Глуховского* заочно приговорили к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах РФ.

Также суд запретил ему администрировать интернет-сайты в течение четырех лет.

По версии обвинения, Глуховский разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики, "смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений", передает ТАСС.

Напомним, в мае прошлого года Глуховский, выступивший против спецоперации РФ на Украине, был заочно арестован. МВД РФ объявило его в розыск. Из репертуара столичного Театра им. Ермоловой пропал спектакль "Текст" по одноименному роману писателя.

* признан в РФ иноагентом