08 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: Национальное телевидение Нигера

Нуланд пытается уговорить мятежников в Нигере не вызывать на подмогу ЧВК "Вагнер"

Ио заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Нигер и провела переговоры с военными, захватившими власть в стране.

Помимо прочего обсуждалось возможное приглашение в страну ЧВК "Вагнер". Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум заявлял, что военная хунта хочет привлечь людей из "Вагнера" для возможного противостояния как внутри страны, так и против интервентов.

Нуланд заявила по итогам переговоров, что мятежники осознают "риски для суверенитета", если частная военная компания будет приглашена в Нигер. Она не уточнила, от чего будут исходить риски: от самих представителей ЧВК или от других стран, в том числе западных, которые могут втянуться в конфликт в Нигере.

Особых успехов Нуланд в этих переговорах не достигла. Мятежники не приняли предложения США о "восстановлении демократического порядка". Также дипломатка не получила возможность переговорить с Базумом.

Ранее сообщалось, что военные мятежники говорят о возможном приглашении "вагнеровцев" в Нигер из соседнего государства Мали скорее в политических целях, на практике это было бы сложно осуществить: ЧВК придется вступить в столкновение с джихадистами, скрывающимися на границе Нигера и Мали. Безуспешная борьба с повстанцами-исламистами стала одной из причин, по которой военные свергли Базума.

Издание Bloomberg отмечало, что произошедший переворот в Нигере – это вопрос контроля над ураном, топливом для атомной энергетики, и на Западе обеспокоены возможным усилением влияния России в этом вопросе. Нигер является седьмым по величине производителем урана в мире, и после переворота поставки оттуда урана на Запад оказались под угрозой. США и Франция больше других могут потерять в связи с событиями в Нигере.

Теги: виктория нуланд, нигер, мятеж, чвк вагнер


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