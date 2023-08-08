В Первоуральске осужден водитель-бесправник, насмерть сбивший женщину на пешеходном переходе

В Первоуральске осужден водитель, по вине которого погибла женщина-пешеход. Его отправили в колонию-поселение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 27 ноября 2022 года: уралец, не имея водительских прав, ехал за рулем автомобиля по улице Гагарина со скоростью около 50-60 километров в час. Приближаясь к пешеходному переходу, он не стал снижать скорость и в итоге сбил женщину, переходившую по нему дорогу. В результате та погибла.

Как отметили в ведомстве, водитель признал свою вину. Первоуральский городской суд назначил виновнику ДТП 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Кроме этого, суд взыскал с уральца в пользу родственника погибшей 1 млн рублей компенсации морального вреда.