Александр Бастрыкин заинтересовался строительством многоэтажки вместо школы в Челябинской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад из-за строительства многоэтажки вместо школы под Челябинском.

Напомним, жители ЖК "Парковый премиум" рассказали, что школу обещали построить на этапе продажи квартир, но в январе 2023 года планы поменялись. Теперь в ЖК решили построить новую многоэтажку, а строительство школы находится на уровне котлована. Активисты Народного фронта обратились в прокуратуру и СК. Они просят дать оценку действиям администрации Сосновского района о решении постройки многоквартирного дома взамен учебного заведения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, по данному факту проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.