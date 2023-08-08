Киев отправляет в ДНР в наступление неподготовленных бойцов

Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части.

По словам пленного Юрия Герасимчука, в начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того, как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм – до этого он несколько месяцев охранял аэродром на западе Украины, пишет РИА Новости. Солдат рассказывает, что ранее никогда не держал в руках оружие и не служил срочную службу.

"Нам не говорили, что мы будем штурмовиками. Нам сказали, что мы будем охранять уже отвоёванные территории. Либо максимум на обороне стоять. И уже на месте нам сказали: вы в курсе, что вы ДШР? Десантно-штурмовая рота", - сказал Герасимчук.

Напомним, ранее выяснилось, что украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о контрнаступлении – бойцы узнают о его ходе из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен.

"Кто-то (из сослуживцев) говорит, что уже началось (контрнаступление), а кто-то – что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать", - сказал один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк.