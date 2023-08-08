08 Августа 2023
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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров заявил о смене ВС РФ тактики ведения боев в рамках СВО

Российская армия сменила тактику ведения боев в ходе проведения спецоперации на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, если в начале СВО "стояла необходимость тяжелой военной техники, то сейчас ситуация противоположная".

"Это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя", — написал глава республики в своем Telegram-канале.

В июле Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Он отмечал, что "укроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле".

Теги: кадыров, сво, тактика


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