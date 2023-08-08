Блинкен: США сделали все возможное, чтобы урегулировать претензии России к зерновой сделке

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что США сделали все возможное, чтобы урегулировать претензии России к зерновой сделке, из которой Москва вышла 17 июля.

"Например, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна и что нечего бояться санкций, освобождающих российское зерно, перевозки, страхование и так далее", - цитируют "Ведомости" Блинкена.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца. Утром 17 июля 2023 г. посольство РФ в Белоруссии передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. В тексте говорилось, что Москва возражает против продления зерновой сделки, ее выполнение должно быть прекращено с 18 июля. Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, и озвучил их.