Глава СК затребовал доклад по расследованию убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин хочет услышать доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства несовершеннолетней жительницы Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что 6 августа в квартире дома по улице Надеждинской в уральской столице обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 16-летний подросток, который написал явку с повинной и сознался в содеянном. Сейчас по делу продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить ему доклад о ходе расследования. Также глава ведомства потребовал доложить об уже установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее Бастрыкин затребовал доклад по факту смерти ребенка в одной из больниц Екатеринбурга.