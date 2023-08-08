Экс-министр экономики Нечаев предсказал дефицит бюджета в 3,5-4,5% ВВП

Дефицит бюджета России по итогам текущего года может достичь 3,5-4,5% ВВП.

Как сообщил доктор экономических наук, бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев, доходы от продажи нефти на экспорт за последний год сократились на 40%, а газа - еще больше, притом, что до недавнего времени они обеспечивали более 50% доходов федерального бюджета.

По словам эксперта, встает вопрос с финансированием дефицита бюджета: так как западные рынки капитала из-за санкций закрыты, кабмин покрывает его за счет средств Фонда национального благосостояния и внутренних заимствований.

"Даже по официальным оценкам, в 2025 году на обслуживание госдолга уйдет более 6% федерального бюджета", - указал Нечаев. Не исключено, что правительство пойдет на оптимизацию расходов бюджета.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета в 2023 году будет в пределах 2-2,5% ВВП, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.