08 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В школах России запустят антибуллинговую программу

В России проект "Травли NET" и фонд "Журавлик" запустили бесплатную антибуллинговую программу для школ.

По ней предлагается обучать педагогов и администрацию учебных заведений выявлять травлю и противостоять ей. В программе прописывается четкий алгоритм действий на случай возникновения буллинга в коллективе. До сих пор травля в школе — нерешенная проблема, с которой пока ни учителя, ни директора справиться не могут.

Как считают эксперты, ее решение порой важнее других показателей, по которым оценивается качество той или иной школы. Антибуллинговая программа поможет формированию гибких навыков у учеников, сплочению школьного коллектива и повышению квалификации учителей, отметили авторы проекта. В пособие включены практические инструменты, которые "обязательно дадут результат".

В проекте "Травли NET" сообщили, что жертвами буллинга являются 52% детей, 32% — жертвами психологической травли, а 26,6% — жертвами физической травли. При этом 15% жертв травли не сообщают о проблеме взрослым.

Для запуска программы нужно зарегистрироваться на платформе "Гнездо". Программа бесплатная, ко всем материалам доступ открывается сразу. Ее представят в 18:00 24 августа, сообщают "Известия".

Теги: школа, дети, образование, буллинг


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