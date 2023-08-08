Семьям в РФ могут компенсировать треть расходов на аренду жилья

В России семейные пары любого возраста, прожившие в официальном браке более трех лет, должны получать субсидию на аренду жилья.

Соответственное предложение направили в кабмин РФ крупные риелторские компании страны. Как предполагается, компенсация составит до 30%. Идею поддерживают в "Народном фронте". Как заявил аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук, налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это, прежде всего мера стимулирования рождаемости. Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы.

Компенсировать расходы предлагается за счет возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для таких семей на время съема жилья. Эксперты говорят, что данная инициатива может привести к росту цен на арендные квартиры, при этом данный этот рынок выйдет из тени. Этого же эффекта ожидает Минстрой от обеления рынка аренды жилья. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов также считает, что из-за роста спроса на арендное жилье могут вырасти цены на него, сообщают "Известия".

Тем временем, сегодня в России риск превратиться в долгострои имеют 75 жилых домов, без квартир могут остаться около 5 тыс. граждан.