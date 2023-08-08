08 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ: взрослое население оказывает наибольшее влияние на экономику

Министерство финансов России и Центробанк обновили стратегию развития финансовой грамотности граждан до 2030 года.

Предыдущая версия заостряла внимание на молодежи, новая будет рассчитана на более возрастные категории россиян. Об этом говорится в документе Минфина. Как говорят в ЦБ РФ, взрослое население оказывает наибольшее влияние на экономику и социальную сферу.

"Это люди, принимающие финансовые решения, выбирающие финансовые услуги, инвестирующие свободные средства. То есть сегодня в фокусе внимания – взрослый экономически активный человек", – заявил представитель регулятора.

Отмечается, что россияне стали более ответственно подходить к планированию – половина накопили сбережения на черный день, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, больше половины граждан России довольны собственными навыками управления финансами.

Теги: ЦБ РФ, Минфин, экономика, финграмотность


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