Агрохолдинг "Покровский" могут конфисковать в связи с коррупцией его основателя

Генпрокуратура России решила обратить в доход государства активы основателя концерна "Покровский" Андрея Коровайко, одного из крупных агропромышленных холдингов страны.

Как считает надзорное ведомство, в основе бизнеса Коровайко легли коррупционные доходы, полученные им во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева. Курируя региональные и муниципальные органы власти, Коровайко использовал контроль над ними "для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Ростовской области и Краснодарского края".

Прокуроры настаивают, что государству должно отойти около 50 предприятий, владеющих более чем 242 тыс. га земли кадастровой стоимостью 67 млрд руб. Главный ответчик находится в розыске за рэкет.

В самом концерне от комментариев воздержались, сославшись на то, что у них нет официальной информации по этому делу, сообщает "Коммерсант".