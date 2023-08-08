Роскомнадзор объяснил блокировку сим-карт

Операторы сотовой связи в России должны прекратить обслуживать номера абонентов с неактуальными персональными данными для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений.

Об этом следует из сообщения Роскомнадзора. Ведомство сослалось на закон "О связи". Согласно ему, операторам нужно идентифицировать абонентов "или прекратить оказание услуг связи для пользователей сим-карт, по которым в базах данных оператора нет сведений об абонентах или они не актуальны".

Отмечается, что если данные о владельцах не обновят, то операторы должны будут заблокировать сим-карты неустановленных абонентов. В противном случае им грозит штраф от 9 до 500 тыс. руб., сообщает РБК.

Операторы в настоящее время активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки.