08 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор объяснил блокировку сим-карт

Операторы сотовой связи в России должны прекратить обслуживать номера абонентов с неактуальными персональными данными для предотвращения мошенничества, телефонного терроризма и других видов правонарушений.

Об этом следует из сообщения Роскомнадзора. Ведомство сослалось на закон "О связи". Согласно ему, операторам нужно идентифицировать абонентов "или прекратить оказание услуг связи для пользователей сим-карт, по которым в базах данных оператора нет сведений об абонентах или они не актуальны".

Отмечается, что если данные о владельцах не обновят, то операторы должны будут заблокировать сим-карты неустановленных абонентов. В противном случае им грозит штраф от 9 до 500 тыс. руб., сообщает РБК.

Операторы в настоящее время активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки.

Теги: Роскомнадзор, сим-карты, связь


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.08.2023 04:05 Мск Роскомнадзор в ближайшие дни может заблокировать до 7 млн сим-карт
Ранее 19.07.2022 05:18 Мск Операторы просят не вводить штрафы за нарушение закона "о серых сим-картах"

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