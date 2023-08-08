Мишустин включил кедровые орехи в перечень стратегически важных ресурсов по статье о контрабанде

В России кедровые орехи корейской сосны включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Согласно подписанному главой кабмина РФ Михаила Мишустина постановлению, их контрабанда будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. В перечень стратегически важных товаров включены кедровые орехи сосны корейской как в скорлупе, так и очищенные.

Изменения вносятся в перечень товаров, применяемых для статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, согласно которой контрабанда стратегических ресурсов наказывается лишением свободы сроком до 7 лет, а в составе группы - сроком до 12 лет и штрафом до 1 млн руб.

В апреле текущего года глава Приморья Олег Кожемяко выступил с предложением о запрете экспорта неочищенного кедрового ореха. Кроме того, глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщал, что планируется ввести контроль за оборотом кедрового ореха. По его словам, это позволит привлекать к уголовной ответственности тех, кто нелегально экспортируют кедровые орехи.

Ранее стало известно, что в Югре "охотники" за кедровыми шишками пилят деревья.