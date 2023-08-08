Минобороны России может рассмотреть украинские колл-центры как военные объекты

Украинские колл-центры необходимо рассматривать как военные объекты со "всеми вытекающими из этого последствиями".

Как сообщил руководитель партии и думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в письме в адрес главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, сотрудники данных колл-центров звонят гражданам РФ, представляясь российскими силовиками. Они пытаются убедить их жечь военкоматы для помощи в задержании преступников. Если же жертва не поддается на уговоры, то ей начинают угрожать, например, проблемами с родственниками.

Как указал депутат, 1-2 августа в России было совершено 25 попыток поджогов военкоматов. По словам Миронова, украинские колл-центры заключили с 1 августа с военной разведкой Украины договоры "на проведение информационных диверсий" против России.

Парламентарий отмечает, что среди поджигателей есть школьники, пожилые граждане и попавшие в "кредитную кабалу" люди. При этом степень их психологической обработки настолько высока, что задержанные не могут объяснить, почему пошли на этот шаг.

Еще одно аналогичное письмо руководитель партии направил директору ФСБ Александру Бортникову, с просьбой принять необходимые меры для "пресечения деятельности этих колл-центров, как угрожающих безопасности Российской Федерации".

"В свою очередь это влечет за собой признание таких центров законными военными целями для их поражения", – указал Миронов, сообщают "Ведомости".

Вал подобных преступлений связан с тем, что до отчаяния жертвы телефонных мошенников по заданиям их организаторов устраивают поджоги военкоматов. Если раньше подобные преступления носили единичный характер, то теперь их фиксируют во многих регионах.