08 Августа 2023
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Фото: Национальное телевидение Нигера

Премьер Нигера не подтвердил присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" в стране

Бойцы ВЧК "Вагнер" не присутствуют в Нигере.

Об этом в эфире саудовского телеканала Asharq сообщил премьер-министр Ухумуду Махамаду. "Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно", - сказал глава кабмина, комментируя распространяемые заявления о том, что силы ЧВК могут находиться в Нигере или близ его границ на территории Мали. Махамаду отметил, что между Мали и Нигером находятся исламистские группировки.

"Сначала нужно уничтожить эти группировки, этого не произошло за четыре года", - указал премьер.

Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум опубликовал в Washington Post статью, в которой сообщил о нахождении в заложниках у военной хунты. Он призвал США и другие "демократические страны" помочь ему вернуть власть и свергнуть мятежников. Также Базум опасается, что весь африканский регион попадет под влияние ЧВК "Вагнер".

Теги: Нигер, Вагнер, ЧВК


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Ранее 04.08.2023 09:52 Мск Свергнутый президент Нигера призвал США уничтожить военную хунту

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