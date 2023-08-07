Советник главы офиса президента Украины высказался против переговоров с Россией

Прекращение огня и замораживание конфликта на Украине при нынешнем раскладе сил будет означать победу России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса. Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Это означает... больше оружия, ракет и самолетов", – написал Подоляк в соцсети X (бывший Twitter), пишут "Ведомости".

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры по Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, в Джидде, без участия России. В своем telegram-канале Медведев заявил, что "трудно осуждать желание закончить войну" и "невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение".

Участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. По итогам первого дня встречи ее участники договорились о формировании рабочих групп "по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной Киевом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".