В Югре в Международный день коренных народов мира покажут фильмы, устроят мастер-классы и награждения

Югра готовится к празднованию 9 августа Международного дня коренных народов мира. В этот день при участии главы региона Натальи Комаровой состоится торжественная церемония вручения наград победителям детской региональной викторины, посвященной международному десятилетию родных языков коренных народов мира, а также детям из Макеевки — победителям этноквиза "Культурное наследие народов России".

В этнографическом музее под открытым небом "Торум Маа" в Международный день коренных народов мира состоится программа "Ма ай мирием" — "Мой маленький народ" — праздник взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В "Югорском кинопрокате" состоитсяпредпремьерный показ фильма режиссера Александра Авилова "Югорские новеллы". Фильм включает пять историй о людях, которые сознательно выбрали жизнь на родовых угодьях или поселках югорской земли.

Югра – один из самых многонациональных регионов России: в округе живут представители 139 национальностей, в том числе малочисленные народы ханты, манси и лесные ненцы, сообщают власти округа на своем официальном сайте.