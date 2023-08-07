Наместника Киево-Печерской лавры выпустили под залог

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отпущен из-под домашнего ареста под залог в 33,3 млн гривен ($901,7 тыс.). Всего пожертвования перевела 1 тыс. человек.

Об этом сообщил в своем telegram-канале адвокат Никита Чакман.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Петр (Лебедь) был отправлен под домашний арест. Ему также запрещено общаться с верующими. Ранее наместника вызывали на допрос, ему вменяют разжигании межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса).