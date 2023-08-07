07 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Погиб пострадавший в результате обрушения трубы на заводе "Русала"

Погиб пострадавший в результате обрушения трубы на заводе "Русала" в Краснотурьинске.

"Двое пострадавших госпитализированы в Краснотурьинскую горбольницу в состоянии средней тяжести. Один человек извлечен из-под завалов, погиб", - сообщает министерство здравоохранения Свердловской области.

Напомним, по данным прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации, сегодня днем трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода. При подготовке демонтажа труб одна из них самопроизвольно упала. В результате пострадали трое работников, двое из которых доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе множественными переломами. В ведомстве отметили, что в момент падения трубы сотрудники находились на площадке на высоте 55 м. Альпинисты работали на объекте на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с субподрядной организацией ООО "Развитие". В прокуратуре заявили, что дадут правовую оценку соблюдению требований техники безопасности при выполнении работ по демонтажу объектов и оборудования.

Теги: "Русал", завод, труба


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Ранее 07.08.2023 16:19 Мск Прокуратура начала проверку после обрушения трубы завода в Краснотурьинске
Ранее 07.08.2023 15:23 Мск На уральском заводе "Русала" во время демонтажа обрушилась труба: рабочий не подает признаков жизни

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