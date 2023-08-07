В Ленинградской области нашли захоронение времен Великой Отечественной войны

В Волосовском районе Ленинградской области найдено захоронение времен Великой Отечественной войны.

Захоронение нашли следователи вместе с поисковой экспедицией "Долина" из Великого Новгорода, поисковыми отрядами "Зов Партизан", "Авангард" в полутора километрах от города Волосово. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключённые ДУЛАГ-102. По архивным документам, в данном месте может находиться около 2 тыс. человек.

Проводится проверка. Извлечены останки почти ста человек, в том числе, предположительно, детей, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды, сообщает управление СКР по Ленинградской области.