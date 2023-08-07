Во Владимирской области в Год педагога и наставника запустили региональную акцию «Учитель продолжается в своём ученике»

В рамках Года педагога и наставника во Владимирской области проходит акция «Учитель продолжается в своём ученике», организованная министерством образования и молодёжной политики. Педагогам предлагается рассказать о своих учениках, о том, как наставник, учитель помогает каждому ребёнку раскрыть себя и свой талант.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, одной из участниц акции стала учитель английского языка школы № 9 Вязниковского района Нина Балкова, которая рассказала о своей ученице Марине Булгаковой – победителе XXXII регионального конкурса «Педагог года Владимирской области».

«Я уже много лет смотрюсь, как в зеркало, в свою ученицу Марину. Из скромной 14 летней девочки с загадочной улыбкой, она превратилась в прекрасного учителя. Мы стали победителями регионального конкурса «Педагогический дуэт» в 2017 году. Этот конкурс – лучшее доказательство того, что мы на правильном пути. Совмещая несовместимое, проявляя уважение к ученикам и коллегам, проявляя понимание и чуткость, Марина стала не только моим отражением, но отражением сути учителя в целом. Педагогика не о том, что ты делаешь, а о том, как ты это делаешь! Когда-то Марина Владимировна была моей ученицей, затем я стала её наставником, а сегодня с гордостью могу назвать её коллегой, у которой могу учиться сама», – поделилась Нина Ремовна.

Проведение региональной акции планируется до 31 августа. Чтобы принять в ней участие, нужно сделать пост с фото или видео со своим учеником и выложить его в соцсети с хештегом # УчительПродолжаетсяВсвоемУченике #ГПН_2023 #ГодПедагогаНаставника #Образование33