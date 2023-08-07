Александр Авдеев проверил ход выполнения его поручений в микрорайоне Нововязники

Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Вязниковский район. Вместе с заместителем председателя Законодательного Собрания Романом Кавиновым и главой районной администрации Игорем Зининым он проверил, как выполнены его поручения, данные в ходе встреч с жителями микрорайона Нововязники в прошлом году, осмотрел инфраструктурные объекты, пообщался с местным населением, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Около 20 лет назад город Вязники взял под своё крыло бывший рабочий посёлок, давно оставшийся без текстильной фабрики. Сейчас мы возрождаем пришедшую в упадок инфраструктуру. Уже идёт расселение аварийного жилья. В этом году расселено три дома, работа продолжается. В прошлом году отремонтировали дорогу возле памятника и клуба на улице Текстильной. Необходимо заасфальтировать участок в Кировском переулке – в этом область поддержит финансами, а также привести в порядок дорогу через фабричную территорию. Вопрос непростой: это частная собственность. Поручил продумать варианты решения задачи. Фронт работ большой, поэтому двигаемся к цели поэтапно», – отметил глава региона.





Договорённость с жителями о размещении клуба на первом этаже общежития начала исполняться ещё в прошлом году. На переоборудование была направлена областная дотация в 4 млн рублей. На части площадей организован досуг для малышей, подростков и взрослых. В клубных формированиях постоянно занимаются около 100 человек. Площади для занятий творчеством и физкультурой будут увеличены: в планах отремонтировать для клубных формирований оставшуюся часть первого этажа.

До этого два года Нововязники оставались без клуба. Старое здание 1926 года постройки признано аварийным. Однако жители микрорайона не оставляют надежду восстановить его, несмотря на заключение экспертизы о невозможности ремонта здания. По просьбе людей губернатор поручил провести повторную экспертизу объекта с обязательным участием представителей инициативной группы.

«В любом случае мы обязательно сохраним память о том, что в этом здании в годы Великой Отечественной войны располагалась Вязниковская военная авиационная школа пилотов. Свидетельствующая об этом табличка и доска с фамилиями 12 Героев Советского Союза – воспитанников Вязниковской авиашколы для сохранности будет перенесена на мемориал, который находится поблизости», – подчеркнул Александр Авдеев.

Ещё один социально важный проект будет реализован в ближайшие месяцы: в Нововязниках откроют современную врачебную амбулаторию. Строительство – в завершающей стадии, предстоит благоустройство, получение лицензии. Ожидается, что первых пациентов примут здесь уже в конце года. Модульная конструкция возводится рядом с корпусом, где расположена поликлиника и небольшой стационар.

Александр Авдеев также оценил обновление инфраструктуры и оборудования местного физкультурного клуба «Атлет». Он включает современную площадку с трибунами для игровых видов спорта. По поручению главы региона в конце 2022 года на средства областного и местного бюджетов были установлены уличные силовые тренажёры и хоккейная коробка с освещением. Зимой для всех желающих работает каток с пунктом проката коньков. В планах – устройство основания под хоккейный корт.

В ходе рабочей поездки Губернатор побывал в посёлке Лукново Вязниковского района – в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Лидии Скороходовой, отметившей недавно 95-летие, познакомился с её большой семьёй.

«Удивительный человек, мудрый, невероятно обаятельный и тёплый. У Лидии Сергеевны трое детей, шесть внуков, восемь правнуков и один праправнук! Оказалось, что внук Александр пошёл по стопам бабушки – участвовал в контртеррористической операции в Чечне, в прошлом году был в числе первых мобилизован на защиту Родины в специальной военной операции, получил награду. Из-за ранения Александра демобилизовали, ему предстоит лечение. Не только родные, но и вся область гордится нашими защитниками», – подчеркнул Александр Авдеев.