Места купания в период жары во Владимирской области патрулируют усиленно

7 августа основным вопросом повестки оперативного совещания, которое провёл в правительстве Владимирской области первый заместитель губернатора Александр Ремига, стали итоги проверок и профилактических мероприятий в местах отдыха на водных объектах региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

В период летних каникул и отпусков, а также в связи с установившейся жаркой погодой на водоёмах области увеличилось число отдыхающих. Далеко не все из них соблюдают правила безопасного поведения. Основной причиной гибели людей на воде является купание в запрещённых и необорудованных для этих целей местах, нахождение у водоёмов в состоянии опьянения.

«В регионе проводится системная работа по оборудованию мест купания людей. В муниципальных образованиях организованы 43 места отдыха людей на водных объектах, подготовлены 36 спасательных постов, оснащённых необходимым оборудованием и инвентарём, где дежурят спасатели. Вместе с тем, выявлено 18 мест неорганизованного отдыха людей на водоёмах. Основной проблемой остаётся слабая административная работа ОМСУ по составлению протоколов к лицам, допустившим нарушения требований федерального и регионального законодательства в вопросах соблюдения безопасности на водных объектах», - сообщил министр региональной безопасности Сергей Полузин.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Роман Сучков отметил, что в выходные дни были выставлены 22 спасательных поста, в том числе 16 муниципальных и 6 - аварийно-спасательной службы. Последняя создана и действует в регионе для осуществления поиска и спасения людей на водных объектах. На контроле МЧС - 40 мест массового неорганизованного купания граждан и 898 мест, где купание запрещено. Там проходят межведомственные патрулирования. На водных объектах инспекторы ГИМС проводят регулярную профилактическую работу с населением, напоминают родителям, что ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять детей без внимания, что они должны объяснять им требования безопасности.

Также на совещании было отмечено, что работа по составлению протоколов об административных правонарушениях за купание в необорудованных местах ведётся недостаточно активно. Так, во Владимире, Гусь-Хрустальном, Муроме, Гороховецком и Собинском районах таких протоколов составлены единицы. Это показывает слабое применение административной практики в отношении нарушителей.

Александр Ремига подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности людей, в том числе и на воде, относятся к компетенции муниципалитетов. Он поручил главам муниципальных образований в кратчайшие сроки активизировать эту работу и через 2 недели представить Губернатору отчёты о реализованных мероприятиях.

С начала года на водоёмах Владимирской области утонули 22 человека (за аналогичный период прошлого года – 29), из них двое детей (в прошлом году – 5). С начала купального сезона утонули 17 человек (в прошлом году – 27). За купание в запрещённом месте предусмотрена административная ответственность – штраф от 800 до 3000 рублей.