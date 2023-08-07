07 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Для инвесторов во Владимирской области создают комфортные условия - в 5 раз уменьшен входной порог

Внесены изменения в законодательство Владимирской области в сфере предоставления земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. Критерии, которые предъявляются к инвестпроектам, стали более доступными для инвесторов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Одна из ключевых задач, которую ставит губернатор Александр Авдеев, – это создание благоприятных и комфортных условий для инвесторов. По поручению главы региона проделана масштабная работа. На протяжении нескольких месяцев совместно с прокуратурой региона проводились встречи с представителями бизнес сообщества в разных территориях области. Агентство экономичного развития изучило опыт 17 регионов ЦФО по нормативному регулированию вопросов предоставления земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. В результате при непосредственном участии представителей прокуратуры был разработан проект закона. В нём прописано, что при выделении инвесторам земельных участков берутся во внимание два ключевых показателя – объём вложений и количество создаваемых рабочих мест. Сейчас входной порог снижен с 500 до 100 млн рублей, это позволит увеличить наше конкурентное преимущество перед другими регионами. Кроме того, снижены и другие показатели, которые будут привлекательны для будущих инвесторов», – подчеркнул первый заместитель губернатора Александр Ремига.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2021)|Фото: Накануне.RU

Новации в законе позволят создать более привлекательные условия для реализации инвестиционных проектов и привлечь во Владимирскую область новых инвесторов.

Теги: инвесторы, александр авдеев, бизнес-сообщество, земельные участки


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