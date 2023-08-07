Макрона не стали приглашать на саммит БРИКС в ЮАР

Президента Франции Эммануэля Макрона не приглашали на саммит БРИКС в Йоханнесбург, сообщила глава Министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

В июле этого года французское издание l'Opinion сообщило, что Макрон, якобы, обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой о приглашении на саммит. По данным издания, Макрон полон надежд создать некий новый глобальный экономический союз, в который наравне с западными странами хочет пригласить так называемые страны Юга. И на саммите БРИКС он бы хотел "прощупать почву" среди лидеров таких стран.

В МИД России назвали "неуместным" присутствие Макрона на саммите в Йоханнесбурге.

Между тем, президент ЮАР пригласил на мероприятие лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга". 34 страны уже подтвердили свое участие. На мероприятия также приглашены генсек ООН и представители других организаций.