07 Августа 2023
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Фото: forumspb.com

Макрона не стали приглашать на саммит БРИКС в ЮАР

Президента Франции Эммануэля Макрона не приглашали на саммит БРИКС в Йоханнесбург, сообщила глава Министерства иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

В июле этого года французское издание l'Opinion сообщило, что Макрон, якобы, обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой о приглашении на саммит. По данным издания, Макрон полон надежд создать некий новый глобальный экономический союз, в который наравне с западными странами хочет пригласить так называемые страны Юга. И на саммите БРИКС он бы хотел "прощупать почву" среди лидеров таких стран.

В МИД России назвали "неуместным" присутствие Макрона на саммите в Йоханнесбурге.

Между тем, президент ЮАР пригласил на мероприятие лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга". 34 страны уже подтвердили свое участие. На мероприятия также приглашены генсек ООН и представители других организаций.

Теги: эммануэль макрон, брикс, саммит, юар


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