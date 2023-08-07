Договор НАТО не обещает спасти Литву от ЧВК «Вагнер»

Нахождение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и напряжение в Польше и Литве, которое таким образом создали «вагнеровцы», может загнать в тупик Йенса Столтенберга и других руководителей НАТО.

Статья 5 устава Североатлантического договора, которую руководители стран ранее считали лучшей защитой от внешней угрозы, содержит оговорку, что для защиты странами Альянса будут предприняты действия, которые страны «сочтут необходимыми».

Далеко неочевидна необходимость применения армий стран НАТО, чтобы отвечать против агрессии со стороны формально независимой, не финансируемой государством и находящейся в конфликте с частью российского руководства организацией. Таким образом, помощь Польше и Литве будет значительно меньше, чем страны были бы готовы согласовать при нападении со стороны России.

Более того, сложности в принятии решений из-за бюрократической скованности НАТО многократно усиливаются из-за того, что риск агрессии происходит не от государства в лице России, а от частной военной компании.

А учитывая недавние события и авантюрный склад ума главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, он действительно может вынашивать такие планы и даже согласовать их с руководством страны. В Польше, Литве и Латвии это прекрасно понимают, а потому стали усиливать границы сразу же после появления «вагнеровцев» на территории Белоруссии.

Только сегодня польская погранслужба попросила минобороны страны отправить на границу с Белоруссией еще тысячу солдат.