Прокуратура начала проверку после обрушения трубы завода в Краснотурьинске

Прокуратура начала проверку в связи с травмированием работников при обрушении трубы завода в уральском городе Краснотурьинск.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительной информации, сегодня днем трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода. При подготовке демонтажа труб одна из них самопроизвольно упала. В результате пострадали трое работников, двое из которых доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе множественными переломами.

В ведомстве отметили, что в момент падения трубы сотрудники находились на площадке на высоте 55 метров. Один из них все еще остается под завалами.

По имеющейся на данный момент информации, альпинисты работали на объекте на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с субподрядной организацией ООО "Развитие". В прокуратуре заявили, что дадут правовую оценку соблюдению требований техники безопасности при выполнении работ по демонтажу объектов и оборудования.