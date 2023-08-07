Южный Урал получит почти 48 млн рублей на развитие детского отдыха

Челябинская область получит из федерального бюджета почти 47,8 млн рублей на развитие детского отдыха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Деньги будут направлены на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей.

В Челябинской области на эти средства планируют построить два быстровозводимых здания на территории детского лагеря "Лесная сказка" в Пластовском районе. Каждое здание рассчитано на 50 мест.