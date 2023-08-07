07 Августа 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: пресс-служба президента Украины

Взрыв в турецком порту произошел во время загрузки судна зерном

В Турции при погрузке зерна в порту в городе Дериндже произошел взрыв, сообщает CNN Turk.

По данным местных властей, пострадало 10 человек.

Уточняется, что взрыв прогремел в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). Контейнерная часть порта взрывом не затронута.

Мэр города заявил, что причиной взрыва могла быть халатность. Точную причину определят специалисты, пишет РИА Новости.

Происшествие случилось на фоне сообщений о том, что в Анкаре приготовились пересмотреть подходы к зерновой сделке с Россией. Тему будут обсуждать президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров, которые могут состояться в последнюю неделю августа.

Теги: взрыв, порт, турция, зерно, дериндже


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