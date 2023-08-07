В Москве похоронили Ирину Мирошниченко

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Среди пришедших проститься были министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также близкие и коллеги, пишет РИА Новости.

Напомним, о смерти Мирошниченко стало известно 4 августа. 81-летняя актриса умерла в реанимации, не приходя в сознание. В конце июля Мирошниченко попала в реанимацию одной из московских больниц на фоне тяжелого течения гриппа. Mash пишет, что предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. По данным телеграм-канала, осложнения развились из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга).

Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, народная артистка РСФСР. Наибольшую известность получила благодаря ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Дядя Ваня", "Андрей Рублев", "Зимняя вишня".