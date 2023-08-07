Левого социолога и публициста Кагарлицкого* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого* в реестр террористов и экстремистов.

26 июля Сыктывкарский городской суд отправил обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого* в СИЗО до 24 сентября. Дело ведет управление ФСБ России по Республике Коми. Оно посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем ролике Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту.

Наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет.

Социолог не признает вину.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ