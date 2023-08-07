В Москве нашли мумифицированное тело известного театрального режиссера

В Москве нашли мертвой Светлану Джимбинову, театрального режиссера и театроведа, постановщика театра им. Вахтангова, вдову режиссера Рубена Симонова. Ей было 83 года.

По данным Mash, Джимбинова скончалась примерно полтора года назад. Тело ее пролежало в квартире на Университетском проспекте в Москве с начала 2022 года и мумифицировалось.

Тревогу забили соседи, когда поняли, что продолжительное время не видели театральную деятельницу. Они пытались дозвониться и достучаться в квартиру, но безуспешно. Потом они вызвали полицию.

Полиция вскрыла квартиру и нашла тело Джимбиновой на полу в одной из комнат.