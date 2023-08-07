Baza: На погранзаставе в Крыму сработало взрывное устройство

В Крыму на пограничной заставе взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщает Baza.

По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие.

Как пишет телеграм-канал, бомба сдетонировала утром 5 августа на заставе в Ленинском районе. Сотрудники спецслужб выясняют, кто заложил взрывное устройство.

5 августа сообщалось, что российские моряки зафиксировали движение надводного беспилотника в севастопольской морской зоне, в открытом море. Спецслужбами было принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.