Baza: На погранзаставе в Крыму сработало взрывное устройство
В Крыму на пограничной заставе взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщает Baza.
По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие.
Как пишет телеграм-канал, бомба сдетонировала утром 5 августа на заставе в Ленинском районе. Сотрудники спецслужб выясняют, кто заложил взрывное устройство.
5 августа сообщалось, что российские моряки зафиксировали движение надводного беспилотника в севастопольской морской зоне, в открытом море. Спецслужбами было принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.