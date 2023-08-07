07 Августа 2023
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Фото: Леонард Насибуллин

Депутат урайской думы заявил в полицию на сотрудника ритуальной службы

В Урае депутат городской думы Леонард Насибуллин написал заявление в полицию на сотрудника "Ритуальных услуг". По словам депутата, мужчина якобы напал на него.

Как сообщил Накануне.RU парламентарий, инцидент произошел 2 августа, на кладбище - когда была обнаружена свалка цинковых гробов. Накануне полицейские опросили депутата и выписали направление на судебно-медицинское освидетельствование.

"Я считаю, что действия сотрудника ООО "Ритуальные услуги" могли выйти за пределы законодательства Российской Федерации, особенно в части употребления ненормативной лексики на кладбище. Буду требовать привлечения его к уголовной ответственности", - заявил депутат.

Накануне.RU направило запрос в "Ритуальные услуги" Урая. На момент публикации ответ не получен.

Напомним, глава города Тимур Закирзянов в социальных сетях прокомментировал ситуацию со свалкой цинковых гробов участников СВО. Саму свалку оперативно убрали.

Он сообщил, что по итогам проведенной проверки был составлен протокол об административном правонарушении. Руководитель будет привлечен к административной ответственности.

Теги: Леонард Насибуллин, Ритуальная служба, полиция, депутат


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Ранее 03.08.2023 10:15 Мск В ХМАО нашли свалку цинковых гробов бойцов СВО

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