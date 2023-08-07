В Новой Каховке на детской площадке предотвращен теракт

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области.

На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению, цитирует ТАСС сообщение УФСБ России по Херсонской области. После оценки ситуации взрывчатка деактивирована с использованием робототехнического саперного комплекса на месте обнаружения.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", - уточнили в управлении.