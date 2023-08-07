На уральском заводе "Русала" во время демонтажа обрушилась труба: рабочий не подает признаков жизни

В уральском городе Краснотурьинск произошло обрушение трубы бывшего электролизного цеха на Богословском алюминиевом заводе (входит в "Русал" Олега Дерипаски). Об этом сообщает паблик "Краснотурьинск LIVE" со ссылкой на источник.

По информации паблика, в результате инцидента один человек погиб. Еще один находится в реанимации.

Как пишет Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске пострадали три человека: на них во время демонтажа обрушилась 120-метровая труба в неэксплуатируемом цехе.

По данным канала, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один находится на верху остова трубы. Третий пострадавший под завалами и не подает признаков жизни. На месте идет эвакуация.

Накануне.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет РФ по Свердловской области. Там пообещали уточнить информацию.