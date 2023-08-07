Во Внуково задержали пассажира с 2-килограммовой золотой цепью на шее

В аэропорту Внуково таможенники задержали гражданина Армении, который пытался сесть на рейс в Турцию с почти 2-килограммовой золотой цепью на шее.

32-летний мужчина привлек внимание таможенников, когда проходил так называемый "зеленый коридор". "Он сильно волновался и при этом был одет не по погоде", - пояснили в таможне.

В какой-то момент инспекторы спросили про украшение у него на шее. Мужчина заявил, что гигантскую цепь из металла желтого цвета приобрел для повседневного использования за 50 тыс. руб.

Но таможенники не поверили и выяснили, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы и ее стоимость составляет 9 млн руб.

"Товар изъят. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пассажиру грозит до семи лет лишения свободы", - сообщили в таможне.