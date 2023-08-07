FT: Власти Китая запретили экономистам давать негативные комментарии по ситуации в стране

Власти Китая стремятся избежать негативных комментариев по поводу экономической ситуации в стране, поэтому, якобы, запрещают известным экономистам высказываться о таких явлениях как дефляция, пишет американская газета Financial Times.

По данным издания, от экспертов требуют отказаться от "расшатывания ситуации". Причем давление исходит не только от регуляторов, но и со стороны работодателей, а также государственных СМИ.

Так, стало известно, что китайская комиссия по ценным бумагам обвинила ряд аналитиков в раздувании рисков, с которыми сталкивается экономика на фоне слабого спроса. Среди других "запретных тем" – бегство капитала, падение цен, риск затяжной стагнации.

Ряд экономистов на условиях анонимности рассказывает, что их заставляют позитивно интерпретировать негативные новости.