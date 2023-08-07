07 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В Челябинске задержали четырех человек, которые за деньги предлагали сфотографироваться с краснокнижной совой

В Челябинске задержали граждан, предлагающих горожанам сфотографироваться с краснокнижной совой. Документов, подтверждающих законность содержания птицы, у них не было, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Горожанам на набережной реки Миасс предлагали за деньги сфотографироваться с совами. Одна из них оказалась серой неясытью. Этот вид занесен в Красную книгу Челябинской области. Документов на птицу у них не было.

Все четверо были доставлены в отдел полиции. Сейчас устанавливают владельца птицы, чтобы привлечь его к административной ответственности.

Теги: сова, полиция,


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